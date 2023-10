In Prag verbuchte der PX ein Plus von 0,41 Prozent auf 1366,46 Zähler. Für Rückenwind sorgten nach einem starken Wochenauftakt erneut Banktitel. Die Aktien von Erste Group legten um 0,6 Prozent zu, während Anteilscheine von Komercni Banka ein Plus von 0,7 Prozent verbuchten.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag in einem überwiegend freundlichen europäischen Umfeld ohne klare Richtung geschlossen. Während es in Prag und Warschau aufwärts ging, verzeichneten die Indizes in Moskau und Budapest Abschläge.

