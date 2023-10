Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto hat gemeinsam mit CEZ ESCO und SKO-ENERGO

über 5.400 Photovoltaikmodule auf seinen Produktions- und Logistikgebäuden

installiert



> Das Solarsystem erzeugt jährlich über zwei Gigawattstunden emissionsfreien

Strom





> Neue Photovoltaikinstallation markiert Meilenstein bei den Bemühungen vonSkoda, seine tschechischen Werke bis zum Ende des Jahrzehnts karbonneutral zubetreibenSkoda Auto ebnet den Weg zur karbonneutralen Produktion an seinen tschechischenStandorten bis zum Ende des Jahrzehnts. In Kooperation mit CEZ ESCO undSKO-ENERGO hat der Autohersteller für seinen Stammsitz in Mladá Boleslav und dasLogistikzentrum Skoda Parts Center drei Dach-Photovoltaiksysteme beauftragt. Miteiner Fläche von über 10.000 Quadratmetern ist die neue Solaranlage so groß wiemehr als 15 Tennisplätze und kann mit ihren über 5.400 Photovoltaikmodulenjährlich über zwei Gigawattstunden (GWh) emissionsfreien Strom generieren. Mitdieser Energie ließen sich circa 25.000 Enyaq 85 aufladen.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Wir beiSkoda Auto evaluieren und arbeiten kontinuierlich daran, unseren ökologischenFußabdruck zu verringern. Im Rahmen unserer Next Level - Skoda Strategy 2030fungiert die ,Green Production' als zentrale Säule unseres Fahrplans durchdieses Jahrzehnt des Wandels und der ehrgeizigen Nachhaltigkeitsbemühungen.Diese Herausforderung gehen wir gemeinsam mit unseren Partnern ganzheitlich an.Wir betrachten dieses Kraftwerk als entscheidend dafür, um unser ehrgeiziges,aber realistisches Ziel zu erreichen. Bis 2030 soll die Fahrzeug- undKomponentenproduktion an unseren tschechischen Standorten karbonneutralerfolgen."Daniel Benes, Vorstandsvorsitzender der CEZ Gruppe, ergänzt: "Wir bei CEZarbeiten mit Nachdruck an der Dekarbonisierung und Sicherheit unsererEnergieversorgung. Unser Ziel sieht die Produktion von 6 GW aus erneuerbarenQuellen bis 2030 vor und Karbonneutralität bei der Energieproduktion bis 2040.Als eines der führenden Energieunternehmen in der Tschechischen Republikunterstützen wir sowohl Privat- als auch Industriekunden, die ihren ökologischenFußabdruck reduzieren wollen. Das Photovoltaikkraftwerk von Skoda Auto steht inperfektem Einklang mit diesen Zielen."Tomás Kubín, Geschäftsführender Direktor von SKO-ENERGO, beschreibt denehrgeizigen Umfang des neuen Photovoltaiksystems am Skoda Auto Stammsitz:"Dieses Projekt kann jährlich über 2 GWh emissionsfreien Strom liefern und stehtfür einen bedeutenden Schritt in Richtung Karbonneutralität bei Skoda Auto. DieInstallation von 5.468 Solarmodulen auf den Dächern der drei Werkshallen hat ein