Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Konjunktur und Inflation

Konjunktur (ots) - Einen Lichtblick in all dem Herbstgrau gibt es: Die Zeithoher Teuerungsraten scheint vorbei. Der überraschend starke Rückgang derInflation auf nunmehr 3,8 Prozent ist eine gute Nachricht. Dass die Preise nichtmehr in dem Tempo der vergangenen Monate steigen, ist eine wichtigeVoraussetzung dafür, dass sich die wirtschaftliche Lage normalisiert. NiedrigereTeuerungsraten führen kurzfristig dazu, dass die Europäische Zentralbank (EZB)nicht weiter an der Zinsschraube drehen muss.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5638759OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer