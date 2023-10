Der US-Leitindex S&P 500 wie auch der Nasdaq haben trotz der jüngsten Erholung nun drei Monate in Folge mit Verlusten absolviert - folgt nun im November die Erholung? Wäre beim S&P 500 auch der November negativ, wäre das die erste Viermonats-Verluststrecke seit 1946 in einer ansonsten günstigen Saisonalität bis Ende November. Für den Nasdaq stehen heute mit Zahlen von AMD und am Donnerstag mit Apple wichtige Zahlen an, Hype-Aktien wie Tesla und Nvidia senden weiter Schwächesignale. Für den Gesamtmarkt entscheidend sind die Fed-Entscheidung am Mittwoch und die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Heute eher wenig Bewegung bei den großen US-Indizes - aber steigende Renditen und ein steigender Dollar werden ignoriert (das ist eigentlich nicht gut für die Aktienmärkte). Im Israel-Krieg gehen die Dinge eher Richtung Eskalation..

Hinweise aus Video:

1. Zentralbanken kaufen viel mehr Gold als vermutet

2. Wall Street-Stratege sagt: Die Leidenszeit ist noch nicht vorbei

3. Webinar mit André Stagge und Markus Fugmann

Das Video "S&P 500, Nasdaq: 3 Verlustmonate in Folge - nun Rally?" seehn Sie hier..