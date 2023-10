TAMPA, Florida, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Heute gaben Quala und Boasso Global bekannt, dass sie sich in Depot umbenannt haben Connect International (DCI), was einen wichtigen Meilenstein in der Anfang des Jahres angekündigten Fusion der beiden Unternehmen darstellt. Die neue Marke unterstreicht das Engagement von DCI für die Förderung der Konnektivität, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung in der globalen Transport- und Logistikbranche. Der neue Name gilt auch für Polar Service Centers (PSC), das 2022 von Quala übernommen wurde.

Das Engagement von DCI beruht auf vier Grundpfeilern: Sicherheit, Mitarbeiter, betriebliche Innovation und Wachstum. Die neue Marke unterstreicht DCIs unerschütterliches Engagement für einen unübertroffenen Kundenservice, die Förderung seiner Mitarbeiter, die Gewährleistung von Sicherheit als Kernstück aller Aktivitäten und die Förderung des Erfolgs.

"Wir freuen uns sehr, unsere neue Markenidentität zu enthüllen, die Quala und Boasso Global als ein Unternehmen mit einer gemeinsamen Mission und einer integrierten Kultur weiter vereint. Die Marke DCI verkörpert unser unermüdliches Engagement für unsere Kunden, indem wir erstklassige Dienstleistungen anbieten, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen unserer Branche gerecht werden", so Scott Harrison, CEO von Depot Connect International.

Im Rahmen des neuen Markenauftritts stellte DCI sein neues Logo vor, das Innovation, Nachhaltigkeit und globale Konnektivität symbolisiert. Das Logo verkörpert den zukunftsgerichteten Geist des Unternehmens und sein Engagement für Weltklasse Dienstleistungen.

Die vollständige Umgestaltung des Markenimages von DCI wird sich schrittweise über alle Standorte, Kanäle und Kommunikationsmittel erstrecken. Dazu gehört auch die Einführung einer neuen interaktiven Website, die als Drehscheibe für Informationen, Konnektivität und Engagement für Partner, Kunden und Branchenbeteiligte. Während dieser Umstellung stellt DCI sicher, dass der Kundenservice weiterhin oberste Priorität hat, ohne dass es zu einer Unterbrechung des Tagesgeschäfts kommt.

Für weitere Informationen über Depot Connect International (DCI) besuchen Sie bitte www.DepotConnect.com.

Über Depot Connect International (DCI):

Depot Connect International (DCI) ist eine führende Kraft in der Tankcontainer-/Transportbranche und bietet eine Komplettlösung für wichtige Dienstleistungen an, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden weltweit zu erfüllen. Mit einer DCI hat sich der Innovation und der Kundenzufriedenheit verschrieben und ist bestrebt, gemeinsam hervorragende Leistungen zu erbringen, indem wir unsere Unternehmen vereinen: Quala, Boasso Global, PSC, Best Transportation Services Inc, Büteführ, Frans De Wit B.V., Greensville Transport, ISO Tank, Kobler, Linden, Midwest Systems, Boasso Clean (dba MT Clean), Mainport Tankcleaning and Tankcontainer Services B.V., P.M. Rees & Sons, und TPZ, in einer zusammenhängenden Organisation, DCI.

Medienkontakt:

Für Nordamerika:

Paul Hofley

PHofley@Quala.us.com

Für Kontinentaleuropa:

Antony Leighton

Antony.Leighton@BoassoGlobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2262440/Quala_and_Boasso_Global_Indoor_2_min.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2262513/Quala_and_Boasso_Global_Truck_2_min.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2262439/DCI_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/quala-und-boasso-global-stellen-neue-marke-vor-depot-connect-international-dci-301973228.html