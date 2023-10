Michter's wird zum meistbewunderten Whiskey der Welt ernannt und erhält als erste amerikanische Marke überhaupt die höchste Auszeichnung der Branche

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) - Ein Wendepunkt für amerikanischen Whiskey -Das Urteil von Paris Teil Zwei?Zum ersten Mal überhaupt hat eine amerikanische Brennerei die höchsteAuszeichnung für Whisky erhalten. Michter's, ein in Louisville, Kentucky,ansässiger Bourbon- und Rye-Hersteller, stellte die größten Namen ausSchottland, Japan, Irland und anderen Ländern in den Schatten und belegte denersten Platz in der neu veröffentlichten Top-50-Liste der World's Most AdmiredWhiskies 2023, die von Drinks International veröffentlicht wird. Mit dieserbeeindruckenden Auszeichnung reiht sich Michter's in den Kreis der Gewinner ein,zu denen auch Yamazaki und Springbank gehören.Die Ergebnisse, die von einer Akademie unabhängiger, weltweit tätigerGetränkeeinkäufer, Journalisten, Barkeeper und Whisky-Experten aus mehr als 20Ländern ermittelt werden, stellen den Höhepunkt der Leistungen im globalenWhiskyhandel dar und bescheinigen, dass amerikanischer Whiskey endlich vonKennern auf der ganzen Welt für seine hervorragende Qualität anerkannt wird. Inihrer Bedeutung und vielleicht sogar in ihrem Schockwert erinnert dieseaufregende Ankündigung an das Urteil von Paris im Jahr 1976, als sich einChardonnay aus der Napa-Region und ein Cabernet Sauvignon aus der Napa-Region ineiner bahnbrechenden Blindverkostung gegen geschätzte Konkurrenten aus Burgundund Bordeaux durchsetzten, was die Erwartungen der Kritiker zunichte machte unddas internationale Image des amerikanischen Weins in die Höhe schnellen ließ."Ich könnte nicht stolzer darauf sein, was dies nicht nur für Michter's, sondernfür die amerikanische Whiskey-Gemeinschaft als Ganzes bedeutet", sagte AndreaWilson, Michter's Master of Maturation, ehemalige Vorsitzende der KentuckyDistillers' Association und Mitglied der Kentucky Bourbon Hall of Fame. "Es istdie ultimative Anerkennung für die Liebe zum Detail, die Disziplin, die Strengeund den Fokus auf Spitzenleistungen, die die amerikanischeHigh-End-Whiskey-Produktion seit vielen Jahren auszeichnen. Bei uns zu Hausehaben wir immer fest an unseren Ansatz geglaubt, aber wenn man dann ins Auslandreist, sieht man, dass Bourbon in vielen Teilen der Welt fast automatisch imuntersten Regal steht, und es ist wirklich aufregend zu sehen, dass er ein sohohes Ansehen genießt. Dies bedeutet unserem Team sehr viel und wir fühlen unsüber alle Maßen geehrt, diesen Moment des amerikanischen Whiskeys mit unserenFreunden in der gesamten Branche feiern zu können", so Wilson weiter.