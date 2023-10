Technicolor Creative Studios wählt Cognizant als IT-Partner für digitale Transformation

Im Rahmen eines 5-Jahres-Vertrags wird Cognizant IT-Services für die überall auf der Welt verstreuten Mitarbeiter von Technicolor Creative Studios bereitstellen

TEANECK, N.J., 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Technicolor Creative Studios hat Cognizant (Nasdaq: CTSH) als globalen Partner für IT und digitale Transformation ausgewählt. Im Rahmen der 5-Jahres-Vereinbarung wird Cognizant einen Managed Service für die Benutzer, Anwendungen und Infrastruktur der Technicolor Creative Studios bereitstellen. Die Lösung erfüllt den Doppelzweck, in kürzester Zeit einen Managed Service für den Support der Unternehmensanwendungen von Technicolor Creative Studio einzurichten und gleichzeitig durch die Übernahme von Best-Practice-Betriebsmodellen und -Prozessen von Anfang an eine hohe Qualität zu gewährleisten.