- Die etablierte Methode des "matching-adjusted indirect comparison" (MAIC)

wurde verwendet, um die Wirksamkeit der personalisierten Prophylaxe mit Nuwiq®

mit anderen rekombinanten FVIII-Produkten zu vergleichen

- Die personalisierte Prophylaxe mit Nuwiq® kann im Vergleich zu anderen

rekombinanten FVIII-Produkten zu einer höheren Rate von Patienten ohne

Blutungen führen, wenn auch mit höheren wöchentlichen Dosen

- Die Daten wurden kürzlich im European Journal of Haematology veröffentlicht



Daten aus einem "matching-adjusted indirect comparison" (MAIC) von Nuwiq®

(Simoctocog alfa) gegenüber rekombinanten Faktor-VIII-Konzentraten (rFVIII) mit

verlängerter Halbwertszeit bei Hämophilie-A-Patienten, die sich einer

personalisierten Prophylaxe unterziehen, wurden im European Journal of

Haematology 1 veröffentlicht. Vorläufige Daten aus dem MAIC wurden von Dr. Craig

Kessler, Lombardi Comprehensive Cancer Center und Georgetown University Medical

Center, auf der 65. ASH Annual Meeting & Exposition im Dezember 20222

vorgestellt.





In der Analyse wurde die Wirksamkeit der pharmakokinetisch (PK) gesteuerten,personalisierten Prophylaxe mit Nuwiq® (Simoctocog alfa) im Vergleich zuEloctate® (Efmoroctocog alfa), Jivi® (Damoctocog alfa pegol) und Adynovate®(Rurioctocog alfa pegol) mit Hilfe von MAIC - einem bewährten statistischenAnsatz - verglichen. Für die Analyse wurden Daten aus prospektiven klinischenStudien zur personalisierten Prophylaxe bei Erwachsenen mit schwerer HämophilieA verwendet.Dr. Kessler kommentierte: " Diese MAIC-Studie liefert wichtige Vergleichsdatenüber die Wirksamkeit und den Verbrauch verschiedener rekombinanterFVIII-Produkte bei Erwachsenen mit Hämophilie A im Rahmen einer personalisiertenProphylaxe. Die Ergebnisse können von Ärzten und Patienten beiBehandlungsentscheidungen berücksichtigt werden ."MAICs sind eine Möglichkeit, die Wirksamkeit verschiedener medizinischerInterventionen oder Produkte zu vergleichen, wenn es keine randomisiertendirekten Vergleichsstudien gibt3. Durch den Abgleich der Patientenpopulationenauf der Grundlage klinisch relevanter Ausgangsmerkmale werden inhärenteUnterschiede zwischen den Studien verringert, und es können vergleichendeNachweise für relative Behandlungseffekte erbracht werden. Die Daten einzelnerPatienten, die in der NuPreviq-Studie mit Nuwiq® behandelt wurden, wurden mitden aggregierten Daten von 117 Patienten verglichen, die im personalisiertenProphylaxe-Arm der A-LONG-Studie mit Eloctate® behandelt wurden, von 110Patienten, die in der PROTECT-VIII-Studie mit Jivi® behandelt wurden, und von