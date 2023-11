HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu WM 2034/Saudi-Arabien:

"Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Saudi-Arabien die WM 2034 ausrichten. Mittels Sport will das Königreich sein Image aufbessern, kapert dafür eine Sportart nach der anderen und zahlt horrende Gehälter an alternde Fußballstars. Fifa-Chef Gianni Infantino hilft dabei nun freundlich mit. Die Kritik ist groß und wird es bleiben. Doch so lange Fans, Medien und Sportler weiterhin mitmachen, ist sie auch nicht mehr als heiße Luft."/zz/DP/he