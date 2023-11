BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Söder:



"Zwar hat Markus Söder nach seiner Vereidigung betont, es sei "die Ehre seines Lebens", Ministerpräsident Bayerns zu sein. Doch wer den ehrgeizigen Franken kennt, glaubt nicht daran, dass er seine politische Zukunft tatsächlich in der Münchener Staatskanzlei sieht. Er stehe in der Tradition berühmter Vorgänger, deren Größe er nie erreichen werde, gab sich der 56-Jährige ungewohnt bescheiden. Die Gemeinten, CSU-Übervater Franz-Josef Strauß und sein Kronprinz und späterer Nachfolger Edmund Stoiber, hatten zu ihrer Zeit jeweils einen Anlauf auf das Kanzleramt genommen. Vergeblich! Wenn Söder aus ihrem Schatten herauswachsen will, dann wird er einen solchen Vorstoß erneut unternehmen."/zz/DP/he