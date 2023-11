Extrazelluläre Nanopartikel, die von einer anderen Spezies stammen, kehren das biologische Alter von Ratten um mehr als 50 % um

Peer-Reviewed Veröffentlichung: Weltweit erste Demonstration eines artübergreifenden epigenetischen Transfers, der das biologische Alter signifikant umkehrt, durch Wissenschaftler von Yuvan Research.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- In einer bahnbrechenden Forschungsarbeit mit dem Titel „Reversal of Biological Age in Multiple Rat Organs by Young Porcine Plasma Fraction" (Umkehrung des biologischen Alters in mehreren Rattenorganen durch junge Schweineplasma-Fraktion), die in der Zeitschrift GeroScience veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftler einen bemerkenswerten Durchbruch auf dem Gebiet der Alterungsbiologie erzielt. Ein von Ph.D. Harold Katcher und seinen Kollegen entwickeltes Therapeutikum namens E5 wurde alten Ratten injiziert, die dadurch innerhalb weniger Tage deutlich jünger wurden. E5 besteht aus Nanopartikeln mit komplexer Struktur, darunter Exosomen, die aus dem jungen Plasma einer anderen Spezies gewonnen wurde.