Sky zeigt Formel 1 in Brasilien kostenfrei im Internet

BERLIN (dpa-AFX) - Motorsport-Fans können das Formel-1-Rennen am Sonntag gratis sehen. Sky zeigt den Großen Preis von Brasilien kostenfrei im Internet. Die Übertragung kann nach Angaben des Pay-TV-Senders auf "skysport.de" sowie über die App, den Youtube-Kanal von Sky Sport und den TikTok-Kanal "@skysportformel1" empfangen werden. Es ist das vierte Rennen, das Sky in dieser Saison auch kostenfrei überträgt. Der Pay-Sender zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1. Laut Vertrag mit der Formel 1 müssen pro Saison vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein./mrs/DP/zb

