Damit wird deutlich, das BHP nicht gewillt ist, sich verwässern zu lassen. Vielmehr soll der bereits erreichte Anteil auf jeden Fall gehalten und nicht verwässert werden, was andeutet, dass BHP sein Investment in Brixton Metals als ein langfristiges Engagement versteht. Über diesen Vertrauensbeweis einer absoluten Branchengröße dürfen sich auch die übrigen Aktionäre freuen.

Brixton Metals ( TSX.V: BBB, FSE: 8BX1, WKN: A114WV ) wird im Rahmen einer Privatplatzierung neue Aktien ausgeben und hofft, einen Bruttoerlös von zehn Millionen Kanadische Dollar (CAD) zu erzielen. Der Rohstoffgigant BHP, der über seine kanadische Tochter BHP Investments Canada Inc. an Brixtion Metals beteiligt ist, möchte seinen Anteil von 19,9 Prozent halten und wird daher ebenfalls knapp 20 Prozent der neuen Aktien zeichnen.

Disclaimer