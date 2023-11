JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell für den Brauereikonzern an die jüngsten Quartalszahlen an. Die insgesamt soliden Resultate mit einer positiven Margenüberraschung kämen der im kommenden Jahr angestrebten Margenerholung entgegen, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag der Aktie zur europäischen Branche sollte sich im Zuge eines zunehmenden Vertrauens in den Schuldenabbau des Unternehmens schließen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 53,41EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m