Nachdem im Sommer Investoren im Bereich von 4,3985 PLN einen Boden etablieren und diesen durch einen Sprung über 4,4772 PLN Anfang September erfolgreich aktivieren konnten, folgte nur wenig später eine Rallye auf 4,6957 PLN und zeitweise zurück in einen seit 2020 bestehenden Aufwärtstrend. Doch lange konnte dieses Niveau nicht gehalten werden, nur wenig später stürzte das Paar erneut in den Bereich der Jahrestiefs ab. Seit Mitte Oktober läuft nun eine technische Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste, die in der Regel in drei Wellen abläuft.

Neue Kaufwelle erwartet