Der Deutsche Aktienindex hat gestern den zweiten Tag in Folge zugelegt. Hält die Serie an, wäre der erste Baustein zu einer Bodenbildung an der wichtigen Unterstützung bei 14.600 Punkten gesetzt. Heute steht allerdings ein Belastungstest in zwei Akten bevor: Die Bekanntgabe der Anleiheauktionen durch US-Finanzministerin Yellen und die Pressekonferenz von Fed-Chef Powell.

Es ist fast absolut sicher, dass die Notenbank heute Abend keine Änderung der Leitzinsen vornehmen wird. Powell könnte dem Markt in der Pressekonferenz aber eine bittere Pille verabreichen. Wegen des zuletzt beschleunigten Wachstums, des unverändert starken Arbeitsmarktes und der noch immer zu hohen Inflation könnte er sich weitere Zinsanhebungen offenhalten. Das Risiko für eine "hoffnungslose Pause" in Sachen Zinssenkungen ist hoch.