RBC stuft Stellantis auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe nach einem starken Quartal den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stellantis trotze mit Fortschritten bei seinen Elektromodellen dem allgemeinen Trend in diesem Bereich./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 19:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 19:11 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 17,75EUR gehandelt.



