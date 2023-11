97,7 Prozent der Marktteilnehmer gehen laut CME FedWatch davon aus, dass Fed-Chef Powell die Zinssätze unberührt lässt. Die jüngsten Daten haben den Fed-Beamten Zeit verschafft, über ihren nächsten Schritt zu entscheiden. Die Inflation in den USA geht zwar zurück, ist aber immer noch zu hoch, und die Wirtschaft wächst trotz der höchsten Leitzinsen seit Anfang des Jahrhunderts in einem soliden Tempo.

Und tatsächlich, die Vorgaben der Wall Street sind gut. Allerdings haben die US-Indizes den Großteil der Gewinne gestern erst nach deutschem Börsenschluss erzielt. "Von daher haben DAX & Co. heute noch Nachholpotenzial. Das könnte dem DAX die Chance auf einen dritten positiven Börsentag in Serie geben", kommentiert Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, in seinem morgendlichen Ausblick.

Und weiter: "Die Anleger erhoffen sich von Fed-Präsident Jerome Powell Klarheit, ob sie denn überhaupt noch mit einem weiteren Zinsschritt rechnen müssen. Sollte Powell ein Ende der Erhöhungen durchklingen lassen, könnte das am Markt für Erleichterung sorgen."

Der Zinsentscheid der Fed ist aber nicht das einzige, worauf der Markt heute blickt. Das US-Finanzministerium wird weitere Informationen über den Finanzierungsbedarf der Regierung in naher Zukunft bekannt geben. Dies könnte ein entscheidender Moment für die Anleger sein, die sich sehr darauf konzentrieren, wie die Regierung ihre 33,7 Billionen US-Dollar Schulden verwaltet.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,53 Prozent in den Mittwochshandel gestartet. Den letzten Oktobertag hat der Deutsche Leitindex 0,64 Prozent höher auf 14.810,34 Punkten geschlossen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion