Goldman Sachs warnt: Outperformance von US-Aktien ist vorbei

Tipp aus der Redaktion : Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt es Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang und nur jetzt: 50 Prozent Rabatt auf alle Laufzeiten. Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Die tschechische Zentralbank scheint da anderer Meinung zu sein und hat zum 30. September in den USA gehandelte Wertpapiere im Wert von 6,28 Milliarden US-Dollar verwaltet, gegenüber 4,40 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni. Auf welche Titel die Zentralbank setzt, lesen Sie hier.

Oppenheimer fügte hinzu, dass die Bewertungen von US-Aktien im Vergleich zur Historie und zu anderen Märkten einen erheblichen Aufschlag aufweisen. "Die Anleger sollten sich zunehmend weniger auf regionale Besonderheiten konzentrieren und mehr in außergewöhnliche Unternehmen investieren, unabhängig vom Standort."

Zwei Monate vor Ablauf des Jahres 2023 liegen die Renditen des S&P 500 um etwa neun Prozentpunkte vor denen der globalen Aktienmärkte und damit auf dem besten Weg, im achten der letzten zehn Jahre erneut eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Niedrige Zinssätze, ein starkes Wirtschaftswachstum und die Dominanz der USA in der Technologiebranche haben den Aktien des Landes Auftrieb gegeben. Doch nun wächst die Besorgnis um die Auswirkungen einer länger anhaltenden Zinskampagne durch die US-Notenbank Federal Reserve.

"Der US-Aktienmarkt weist heute ein höheres Konzentrationsrisiko auf als andere große Märkte, und der Aktienmarkt macht in den USA einen viel höheren Anteil an der Wirtschaft aus als anderswo", zitiert Bloomberg Oppenheimer. Anleger sollten stattdessen diversifizieren, so der Stratege weiter.

Die Outperformance der US-Aktien spiegele zum Teil die Führungsrolle der USA im Technologiebereich und die Dominanz einer Handvoll großer Unternehmen auf dem Markt wider, so der Chefstratege von Goldman Sachs, Peter Oppenheimer.

Die signifikante Outperformance von US-Aktien in den vergangenen zehn Jahren werde sich in den kommenden zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiederholen, so der Chefstratege für globale Aktien bei Goldman Sachs. Und nun?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer