BARCLAYS stuft COMMERZBANK AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Commerzbank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Vor den am 8. November anstehenden Quartalszahlen des Geldhauses habe er seine Schätzungen moderat angehoben und trage damit den aktuellen Erwartungen für die weitere Entwicklung der Zinsen Rechnung, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er seine Annahmen für die polnische Tochter mBank überarbeitet. Bei der mit der Zahlenvorlage zusammenfallenden Kapitalmarktveranstaltung dürfte es mehr Informationen dazu geben, wie die Commerzbank ihre Rendite- und Gewinnausschüttungsziele erreichen wolle./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 18:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 10,21EUR gehandelt.



