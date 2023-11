Damit wurde das Fahrerassistenzsystem, das ein zentraler Bestandteil von Elon Musks Bemühungen ist, sein Elektroautounternehmen von der Konkurrenz abzuheben, gerechtfertigt. Die Geschworenen am Bundesgericht in Riverside, Kalifornien, stellten sich am Dienstag auf die Seite von Tesla. Die beiden überlebenden Passagiere, die schwer verletzt wurden, forderten 400 Millionen US-Dollar Schadenersatz für körperliche Verletzungen, seelische Qualen und den Verlust des Lebens des Fahrers.

Teslas achtjähriges Experiment mit teilautonomem Fahren ist umstritten, auch wenn Musk behauptet, dass die Technologie seine Autos zu den sichersten macht, die je produziert wurden. Wie Bloomberg berichtet, sieht sich der E-Autobauer mit weiteren Untersuchungen konfrontiert, die prüfen, ob Defekte des Autopilots zu mindestens 17 Todesfällen seit Juni 2021 beigetragen haben. Mehrere dieser Klagen über tödliche Unfälle werden in den kommenden Monaten in Kalifornien und Florida vor Gericht verhandelt.