DAX - Jetzt neuer Rücklauf?

Sollte es zu einem weiteren Kursanstieg kommen, wäre im DAX ein Hochlauf zum Widerstand bei 15.000/15.040 Punkten zu erwarten. Prallt der DAX hingegen im Bereich um den 10er-EMA wieder nach unten ab, könnte es zu einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung um 14.600 Punkte kommen. Darunter wäre langfristig ein Rücklauf zum 200er-EMA im Wochenchart bei 14.260 Punkten möglich.

Am heutigen Mittwoch stehen erneut eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Programm. So wird bereits um 13:15 Uhr in den USA die ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar für den Monat Oktober veröffentlicht. Um 15:00 Uhr folgen die Bauausgaben für September, der ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe für Oktober und die JOLTS-Daten (offene Stellen) September.