ZÜRICH (dpa-AFX) - Milliardenabschreibungen wegen der Streichung von US-Projekten haben die Aktien des Windkraftunternehmens Orsted am Mittwoch einbrechen lassen. Zuletzt sackte der Wert um über ein Fünftel auf 268,20 dänische Kronen ab.

Die Aktie setzte damit ihre nach dem Rekordhoch Anfang 2021 begonnene Talfahrt fort. Seitdem hat sich ihr Wert gefünftelt. Die hohen Abgaben ließen auch andere Werte nicht unbeeindruckt gelassen. Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex holten am Mittwoch Verluste von bis zu rund fünf Prozent zuletzt vollständig auf. Und RWE lagen am Vormittag nur noch leicht im Minus. Die zuletzt eingebrochenen Papiere von Siemens Energy setzten ihre Stabilisierung mit plus einem Prozent fort.