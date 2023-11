JEFFERIES stuft GSK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK nach Quartalszahlen und einer erneuten Ausblicksanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Der Umsatz und die Gewinne des Pharmakonzerns lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die erhöhten Jahresziele bärgen Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zu Umsatz und Ergebnis je Aktie./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 03:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 03:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 16,92EUR gehandelt.