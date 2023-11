Franziska Weindauer wird neue Geschäftsführerin des TÜV AI Lab

Berlin (ots) - Ausgewiesene Politik- und Digitalexpertin übernimmt Leitung des

KI-Projektlabors. Regulierung für sichere und vertrauenswürdige Künstliche

Intelligenz steht bevor. Know-how für die Umsetzung in der Praxis erforderlich.

Entwicklung von neuen Standards und Prüfszenarien .



Franziska Weindauer übernimmt zum 1. November 2023 die Geschäftsführung der "TÜV

AI Lab GmbH". "Wir freuen uns, dass wir mit Franziska Weindauer eine

ausgewiesene Politik- und Digitalexpertin für das TÜV AI Lab gewinnen konnten",

sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Derzeit werden

weltweit die regulatorischen Grundlagen für sichere und vertrauenswürdige

Künstlicher Intelligenz geschaffen. Die Umsetzung dieser Vorgaben in der Praxis

wird das AI Lab begleiten und die TÜV-Unternehmen bei der Entwicklung

innovativer KI-Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen unterstützen."

Dazu zählen KI-Systeme mit einem hohen Risiko, zum Beispiel in Fahrzeugen, in

der Medizin oder in der Robotik. Aber auch, wenn die Gefahr droht, dass

KI-Algorithmen Menschen benachteiligen oder in ihren Grundrechten einschränken,

ist eine Regulierung notwendig. Im TÜV AI Lab werden KI-Expert:innen konkrete

Prüfszenarien entwickeln, an der Schaffung neuer Normen und Standards mitwirken

und an sektorspezifischen UseCases arbeiten. "Die Bevölkerung erwartet, dass sie

Produkte und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz sicher nutzen kann", sagt

Weindauer. "Diesem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet. Wir wollen das

KI-Ökosystem bereit machen für die regulatorischen und gesellschaftlichen

Anforderungen. Und wir wollen dafür sorgen, dass sichere und nachhaltige KI ein

europäisches Alleinstellungsmerkmal wird." Dafür seien unabhängige Prüfungen von

KI-Anwendungen notwendig. Ziel des AI Labs sei es, die TÜV-Unternehmen zu den

führenden Prüforganisationen für Künstliche Intelligenz zu machen.