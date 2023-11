Dominic Stenzel verstärkt Rosenberg Strategic Communications

Frankfurt (ots) - Rosenberg Strategic Communications baut sein erfolgreichesGeschäft in der strategischen Kommunikationsberatung weiter aus. DerKommunikationsexperte Dominic Stenzel steigt zum 1. November als AssociateDirector in das partnergeführte Unternehmen ein. In seiner neu geschaffenenPosition wird er das deutlich wachsende Team rund um die beiden Gründer Dirk T.Schmitt (https://www.linkedin.com/in/ACoAAAinnq4Bs6khLsbEt4qNeMQ0Zp4Wq6HRGcM)und Philipp T. Meyer(https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAZA7UBB86JMVoqPIAa8K7td7tcI06KSx8)verstärken.Dominic Stenzel bringt mehr als 20 Jahre Kommunikations- und Führungserfahrungin der Konsumgüterindustrie und der Bundeswehr mit. In verschiedensten Rollenverantwortete er das gesamte Spektrum der internen und externenUnternehmenskommunikation und vertrat die Unternehmen darüber hinaus alsPressesprecher. Dominic beriet Führungskräfte und ihre Organisationen vor allenDingen in den Bereichen Positionierung sowie Krisen- und Sondersituationen.Zuletzt führte er das Kommunikationsteam der DACH-Region des weltweit agierendenReifenherstellers Goodyear als Pressesprecher. Dominic studierteKommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt Public Relations und integrierteKommunikation an der Donau-Universität Krems.Dirk T. Schmitt, Geschäftsführender Gesellschafter: "Wir bei Rosenberg habenallen Grund zum Optimismus. Mit unserem wachsenden Team kommen wir demzunehmenden Bedarf von Unternehmen an strategischer Kommunikationsberatung nach.Dominic verstärkt unsere Leistungsfähigkeit und Perspektivenvielfalt. Beideswird sich für unsere Kunden auszahlen."Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG bietet Unternehmenmaßgeschneiderte Unterstützung bei der Kommunikation in geschäftskritischenSondersituationen (Issues Management & Krisenkommunikation, M&A-Transaktionen,Kapitalmarktkommunikation, Restrukturierung & Change & Transformation sowieMarketing-Kommunikation). Zu den Kunden gehören mittlere und große deutsche undinternationale Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, unter anderemPharma, Technologie und Immobilien.Pressekontakt:Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KGThomas Reinhold+49 160 9251 78 00mailto:T.Reinhold@Rosenbergsc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161535/5638883OTS: Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG