Sibanye-Stillwater übt Option auf die Kupfermine Mt Lyell aus und informiert die Aktionäre gemäß Abschnitt 45(5) des Companies Act

Johannesburg, 1. November 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) teilt mit, dass es die Option auf den Erwerb der Kupfermine Mt. Lyell in Tasmanien (Australien) vor deren Ablauf am 5. November 2023 ausgeübt hat.

Sibanye-Stillwater erhielt die Option zum Erwerb von 100 % der Copper Mines of Tasmania Pty Ltd für einen Preis von 10 Mio. USD von Vedanta Limited (die Mt. Lyell-Transaktion) durch die Übernahme von New Century Resources Limited (NCR), wie in der Ankündigung vom 27. Oktober 2021 beschrieben. Mt. Lyell ist eine früher betriebene Untertage-Kupfermine (mit Gold-Nebenprodukten), die 1894 in Betrieb genommen wurde und bis zu ihrer Stilllegung im Jahr 2014 in Betrieb war.

Eine Machbarkeitsstudie, die die Wiederaufnahme des Betriebs prüft, ist im Gange. Sibanye-Stillwater wird seine Optionen nach Abschluss der Machbarkeitsstudie prüfen.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir haben Kupfer als ein wesentliches Metall identifiziert, das für den Übergang zu sauberer Energie notwendig ist. Mt. Lyell bietet potenziell ein kostengünstiges Engagement in Kupfer und ergänzt unser derzeitiges Engagement in Lithium und Nickel um die Primärproduktion von Kupfer. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen lokalen Interessengruppen, einschließlich der tasmanischen Regierung, während wir die potenzielle Weiterentwicklung dieser Gelegenheit in Betracht ziehen."

Bekanntmachung im Sinne von Abschnitt 45(5) des Companies Act

Sibanye-Stillwater hat zugestimmt, NCR eine Darlehensfinanzierung und eine Garantie für und im Namen von NCR bereitzustellen, um den Abschluss der Mt. Lyell-Transaktion zu erleichtern. Sibanye-Stillwater hat auch die Akquisitionsfinanzierung in Bezug auf NCR intern umstrukturiert (die "NCR Finance Restructuring"). Die Umstrukturierung der NCR-Finanzierung führte zu einer Übertragung von Darlehensfinanzierungsverpflichtungen zwischen den Konzerngesellschaften.

Wie in den Bestimmungen von Abschnitt 45(5) des Companies Act 71 von 2008 (der "Companies Act") vorgeschrieben, teilt Sibanye-Stillwater mit, dass der Vorstand des Unternehmens (der "Vorstand") gemäß dem Sonderbeschluss, der auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 26. Mai 2023 (die "Hauptversammlung") gefasst wurde, (i) in Verbindung mit der Mt. Lyell-Transaktion einen Beschluss zur Bereitstellung von Finanzmitteln und Garantien für und im Namen von NCR; und (ii) in Verbindung mit der NCR-Finanzrestrukturierung einen Beschluss zur Übernahme bestimmter konzerninterner Schulden, die jeweils die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung für verbundene und untereinander verbundene Unternehmen und Körperschaften des Unternehmens darstellen (die "finanzielle Unterstützung"). Die Anteilseigner werden im Sinne von Abschnitt 45(5)(a) des Companies Act darüber informiert, dass die Finanzhilfe ein Zehntel von 1 % des Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt.