Zum Halbjahr des laufenden Turnus hatte Qiagen die Prognosen verfehlt. Die Scharte ist jetzt ausgewetzt, die Zwischenbilanz nach neun Monaten liefert zwar ein Umsatzminus von 5% auf 476 Millionen Dollar, doch Analysten hatten die Erlöse niedriger geschätzt. Von dem nächsten Jahr an hellt sich das Bild automatisch auf. Dann fallen die ungewöhnlich hohen Corona-Umsätze als Vergleichsmaßstab weg.

Für 2024 ist der Vorstand optimistisch. Finanzchef Roland Sackers glaubt, daß Qiagen im kommenden Jahr wieder wachsen wird und seine Profitabilität steigern kann. Dabei könne das Unternehmen sich sogar besser schlagen als der Markt. Im dritten Quartal entwickelt sich das Geschäft weiter stark. Qiagen ist krisenfester als manche Wettbewerber. Der Großteil der Erlöse entfällt auf Verbrauchsmaterialien, die immer wieder neu bestellt werden. Die wiederkehrenden Umsätze machen Qiagen auch resilient gegenüber der aktuellen Schwäche in der Biotech-Industrie. Dort besteht nach Corona eine beträchtliche Investitionszurückhaltung beispielsweise bei der Medikamententwicklung in frühen Phasen.

Mehr ins Gewicht fallen größere Geräte für die Diagnostik. Qiagen möchte die Konsolidierung der Branche nutzen und Zukäufe tätigen. Die Preise sind derzeit günstig. Qiagen dürfte in diesem Jahr knapp 2 Milliarden Dollar umsetzen, damit gehört das Unternehmen zu den Schwergewichten der Branche, was Akquisitionen erleichtert. Große Wachstumshoffnung setzt Qiagen auf den Tuberkulose-Test Quantiferon, der von Quartal zu Quartal zweistellig wächst.

Die Kriegskasse von Qiagen ist prallgefüllt. Auf ungefähr 1 Milliarde Dollar beläuft sich die Liquidität. Als besonders attraktive Branche hat der DAX-Titel in der Bioinformatik identifiziert. CFO Sackers stellt auf Sicht der nächsten zwölf Monate Zukäufe in Aussicht.Er hält den Markt für spannend und das Preisniveau für niedrig. Qiagen kann sich das leisten, das Unternehmen wiegt an der Börse rund 8,5 Milliarden Dollar, das KGV 20. In der Bioinformatik tummeln sich zahllose Start ups, Wissenschaft vom Feinsten. Fazit: Qiagen geht auf Einkaufstour, gehen Sie mit!