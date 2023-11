HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 59 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Bremsenherstellers sei in allen Belangen etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus den angepassten Schätzungen resultiere das angepasste Kursziel./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 08:22 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 08:22 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 51,44EUR gehandelt.