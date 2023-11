Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.11.2023

Kursziel: 23,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



W&W senkt IFRS-Ergebnisprognose infolge höherer Umweltschäden und inflationsbedingter Steigerung der Schadenaufwendungen

Die Wüstenrot & Württembergische AG hat jüngst eine Anpassung der IFRS-Ergebnisprognose für das laufende sowie das nächste Geschäftsjahr vorgenommen.



Höhere Unwetterschäden in H2 führen zu geringerem IFRS-Ergebnis in der Sachversicherung: Nachdem W&W in den letzten Jahren überdurchschnittlich geringe Combined Ratios infolge einer insgesamt vorteilhaften Schadenentwicklung erzielt hat, führte eine hohe Schadenhäufigkeit in den Herbstmonaten zur Anpassung des IFRS-Ergebniskorridors auf 130 bis 160 Mio. Euro (zuvor: 220 bis 250 Mio. Euro). Auf HGB-Ebene erwartet W&W weiterhin ein Ergebnis i.H.v. 120 Mio. Euro. Nach Unternehmensangaben stiegen vor allem die umweltbedingten Schäden im Bereich Kraftfahrt (z.B. durch Starkregen, Hagel, Stürme). Daneben ist das Segment aktuell von hohen inflationsbedingten Kostensteigerungen belastet. So haben sich die Preise für Kfz-Ersatzteile zwischen August 2022 und August 2023 nach Angaben des Gesamtverbands der Versicherer um 9,7% erhöht, während die Kfz-Prämien lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich anstiegen. Für 2024 erwartet der Vorstand ein IFRS-Konzernergebnis zwischen 160 und 220 Mio. Euro.



IFRS 17 führt zu höherer Ergebnisvolatilität: Nachdem W&W zu Jahresbeginn im Zuge der IFRS 17-Umstellung die bestehende Überreservierung im Bereich der Sachversicherung (rd. 800 Mio. Euro) auflöste und an der GuV vorbei in das Eigenkapital buchte, zeigt sich nun die IFRS 17-implizierte, höhere Ergebnisvolatilität, da eine Ergebnisglättung bei höheren Schadenaufwendungen nicht mehr in vergleichbarer Form möglich ist. In der nachfolgenden Abbildung ist die IFRS 17-bedingte Veränderung des Eigenkapitals dargestellt.



Fazit: Die Prognoseanpassung ist u.E. teils Folge des neuen IFRS-Standards. Mit einem

bilanziellen EK von rd. 5,0 Mrd. Euro handelt W&W aktuell zu 0,25x Buchwert. Wir erwarten

nun für das GJ 2023 keine Erhöhung der Dividende mehr, sodass sich die Dividendenrendite

auf 5,0% belaufen dürfte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.







