Collective Metals gibt Einstellung von Audrey Graham, P. Geo, als VP Exploration bekannt

Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective, kommentierte: "Wir freuen uns, Audrey Graham im Team von Collective Metals begrüßen zu dürfen. Audreys umfangreiche Erfahrung im Bereich der Mineralexploration, insbesondere in Porphyr-Kupfer-Umgebungen, stellt einen enormen Wert für das Unternehmen dar. Audrey wird maßgeblich an der Leitung und Weiterentwicklung aller Aspekte der Arbeiten auf unserem Vorzeigegrundstück, dem Projekt Princeton, beteiligt sein und auch die Explorationsprogramme auf unseren Lithiumgrundstücken im Nordwesten Ontarios vorantreiben."

Audrey Graham, VP of Exploration von Collective Metals, kommentierte: "Ich freue mich sehr, zu Collective Metals zu stoßen und mit dem Team zusammenzuarbeiten, um das Projekt Princeton voranzubringen, das meiner Meinung nach großes Potenzial für die Entdeckung einer bedeutenden Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte birgt."

Frau Graham ist seit 2011 in der Mineralexploration tätig und hat als Explorations- oder Projektgeologin auf über 20 Grundstücken in British Columbia, Yukon und Manitoba gearbeitet. Ihre Erfahrung reicht von der Basisexploration bis hin zum fortgeschrittenen Projektmanagement und erstreckt sich hauptsächlich auf Porphyr-Kupfer-Umgebungen sowie auf orogenes und intrusionsbedingtes Gold, Gold im Carlin-Stil und mesothermale Silber-Kupfer- und Basismetall-Lagerstätten. Als Projektgeologin bei Serengeti Resources Inc. (2018-2020) und als leitende Geologin und Explorationsmanagerin bei Tripoint Geological Services Inc. (2019-2022) war Frau Graham für die Projektplanung und die Durchführung mehrerer Diamantbohrkampagnen verantwortlich und ist sowohl in technischen als auch in betrieblichen Aspekten der Exploration erfahren. Zu den wichtigsten Projekten zählen die Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte Kwanika und das Projekt Silver Hope von Finlay Minerals Ltd. im Norden von British Columbia. Frau Graham hat einen Bachelor of Science in Geowissenschaften (2013) und einen Master of Science in Geowissenschaften (2018) mit Schwerpunkt Tektonik und Strukturgeologie von der University of Victoria. Frau Graham ist als professionelle Geowissenschaftlerin und Einzelunternehmerin bei EGBC registriert und arbeitet als Associate Geologist bei Moose Mountain Technical Services.