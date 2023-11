HEIDELBERG (dpa-AFX) - Heidelberg Materials ist wie alle anderen Baustoffkonzerne besonders stark von Energie- und Rohstoffpreisen abhängig. Bereits im Sommer gab es hier - wenngleich teils noch auf hohem Niveau - bereits Entspannung nach dem Preissprung im Vorjahr infolge Krieges Russlands gegen die Ukraine. Die Heidelberger steuerten zudem mit Preisanhebungen gegen und drückten auf die Kostenbremse. Das Gewinnziel für das laufende Jahr erhöhte der Dax-Konzern erst jüngst erneut. Was im Unternehmen los ist, was die Aktie macht und was Experten dazu sagen.

DAS IST LOS BEI HEIDELBERG MATERIALS: