Nach einem Kursverlust ausgehend von den bisherigen Rekordständen bei 700,99 US-Dollar von 76 Prozent hat das Papier von Netflix erst um 162,71 US-Dollar im abgelaufenen Sommer einen tragfähigen Boden finden können und ist in einen Aufwärtstrend gewechselt. Dieser reichte bis Mitte Juli auf 485,00 US-Dollar und somit knapp an das favorisierte Kursziel bei rund 500,00 US-Dollar heran. Die letzten Wochen über war das Papier von einer zwischenzeitlichen Konsolidierung zurück in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts geprägt. Nun attackiert die Aktie wieder ihren kurzzeitigen Abwärtstrend und könnte im Erfolgsfall ein neuerliches Kaufsignal generieren.

Jahreshochs weiter fest im Blick