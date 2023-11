Pan American Energy mobilisiert Teams für das fortgeschrittene Explorationsprogramm auf dem Lithiumprojekt Big Mack

1. November 2023 - Calgary, Alberta, Kanada / IRW-Press / - Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS60) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Teams von Full Force Diamond Drilling Ltd. („Full Force“) und Axiom Exploration Group Ltd. („Axiom“) in Kenora in der kanadischen Provinz Ontario eingetroffen sind. Dies ist Teil der Mobilisierungsaktivitäten des Unternehmens, um Anfang November 2023 das fortgeschrittene Explorationsbohrprogramm auf dem Lithiumprojekt Big Mack (das „Konzessionsgebiet“) zu beginnen. Das Unternehmen verfügt über die vollständige Genehmigung für die Durchführung eines fortgeschrittenen Bohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet – dem für Lithium aussichtsreichen Hartgestein-Pegmatitprojekt von Pan American, das ungefähr 80 Kilometer nördlich der Stadt Kenora in Ontario liegt.

Full Force hat ein kufenmontiertes hydraulisches A5-Bohrgerät mit einer Bedienmannschaft mobilisiert und beabsichtigt, ungefähr 5.000 Bohrmeter auf dem Konzessionsgebiet niederzubringen. Das Bohrprogramm wurde vom geologischen und geophysikalischen Team von Axiom entworfen, das die Beaufsichtigung und Leitung des Programms vor Ort beibehalten wird. Ziel der Bohrarbeiten ist es, das Vorkommen und das Ausmaß einer Mineralisierung an kritischen Mineralien auf dem Konzessionsgebiet zu bestimmen, um eine Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects auf dem Konzessionsgebiet zu erstellen.

Als Teil der Vorbereitungen haben das Unternehmen und sein Projektpartner, Magabra Resources Corp. („Magabra“), den Standort mit einem Fahrzeug besucht, um die sichere und gut funktionierende Fahrt zur Projektstelle sicherzustellen. Es wurden bei der Fahrt keine unmittelbaren Hindernisse festgestellt; es bestand vollständige Zugänglichkeit über befestigte Straßen, Kiesstraßen und Bohrwege. Das Unternehmen merkt an, dass Avalon Advanced Materials Inc. („Avalon“) unmittelbar angrenzend an das Konzessionsgebiet auf seinem Lithiumprojekt Separation Rapids ebenfalls aktiv Bohrungen durchführt.