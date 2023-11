Aktualisierter COVID-19-Impfstoff von Novavax jetzt in der EU zugelassen

Der aktualisierte COVID-19-Impfstoff von Novavax ist der einzige aktualisierte, proteinbasierte COVID-19-Impfstoff ohne mRNA, der in der Europäischen Union für Personen ab 12 Jahren erhältlich ist

Novavax arbeitet eng mit den EU-Mitgliedstaaten zusammen, um den aktualisierten COVID-19-Impfstoff den Ländern zu liefern, die im Rahmen der Vorverkaufsvereinbarung Dosen angefordert haben

GAITHERSBURG, Md., 1. November 2023 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein globales Unternehmen, das proteinbasierte Impfstoffe mit dem Matrix-M Adjuvant entwickelt, gab heute die Zulassung der Europäischen Kommission für den COVID-19-Impfstoff „Nuvaxovid XBB.1.5 Dispersion zur Injektion (rekombinant, adjuvantiert) (NVX-CoV2601) zur aktiven Immunisierung von Personen ab 12 Jahren zur Vorbeugung von COVID-19 infolge von SARS-CoV-2 bekannt. Diese Entscheidung folgt auf eine positive Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur zur Zulassung.

„Die heutige Zulassung des einzigen aktualisierten proteinbasierten COVID-19-Impfstoffs ohne mRNA in der EU ist ein wichtiger Meilenstein, da der Bedarf an Impfungen weiterhin besteht", so John C. Jacobs, Präsident und Chief Executive Officer von Novavax. „Novavax arbeitet eng mit den nationalen Behörden zusammen, damit unsere aktualisierter Impfstoff in den kommenden Wochen in Europa ausgeliefert und verfügbar wird."

Novavax arbeitet eng mit den EU-Mitgliedsstaaten zusammen, die im Rahmen der Vorverkaufsvereinbarung Impfdosen angefordert haben, um den Zeitplan für die Auslieferung der Dosen für jedes einzelne Land zu bestätigen.

Die Zulassung basiert auf nicht-klinischen Daten, die zeigen, dass der aktualisierte COVID-19-Impfstoff von Novavax funktionale Immunreaktionen gegen die Varianten XBB.1.5, XBB.1.16 und XBB.2.3 induziert. Weitere nicht-klinische Daten zeigten, dass der Impfstoff von Novavax neutralisierende Antikörperreaktionen gegen die neu auftretenden Subvarianten BA.2.86, EG.5.1, FL.1.5.1 und XBB.1.16.6 sowie CD4+ polyfunktionale T-Zell Reaktionen gegen EG.5.1 und XBB.1.16.6 auslöste. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Impfstoff von Novavax beide Ebenen des Immunsystems stimulieren und eine breite Reaktion gegen zirkulierende Varianten hervorrufen kann.1,2