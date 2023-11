Der neue Bericht „One World, One Health" zeigt, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Stakeholdern im Bereich der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt dringend erforderlich ist

WASHINGTON, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- Ein neuer Bericht von JPA Health mit dem Titel „One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health" offenbart einen besorgniserregenden Mangel an Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen einflussreichen globalen Stakeholdern im Bereich der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt.

Das One-Health-Konzept, das von der Weltgesundheitsorganisation und den Centers for Disease Control and Prevention unterstützt wird, erkennt die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern im Bereich der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt an.1,2 Die Grundsätze von One Health spiegeln sich auch in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen wider, darunter „Kein Hunger" (Ziel 2), „Gute Gesundheit und Wohlbefinden" (Ziel 3), Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen" (Ziel 6), „Leben unter Wasser" (Ziel 14) und „Leben an Land" (Ziel 15).3

„Wir hoffen, dass diese Analyse als Katalysator für Veränderungen dient, Gespräche anregt und zu gemeinsamen Maßnahmen inspiriert, die in eine Zukunft führen, in der One Health als Grundlage für die Bewältigung der komplexen gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit angesehen wird", sagte Professor Michael Lairmore DVM, PhD, Distinguished Professor (Emeritus) und ehemaliger Dekan der UC Davis, der zu dem Bericht beigetragen hat.

Zur Erstellung des Berichts wurde das Insights-Tool GRETEL von JPA Health verwendet, um die Verbindungen und den Einfluss zwischen Organisationen und Einzelpersonen zu bewerten (unter Verwendung der Analyse sozialer Netzwerke als Proxy). Die wichtigsten Ergebnisse sind:

Die One-Health-Diskussion findet in einer Blase statt. Die One-Health-Stakeholder führen nur Gespräche untereinander und beziehen keine kritischen Stakeholder aus den Bereichen Tier-, Mensch- und Umweltgesundheit ein. Stakeholder aus den Bereichen Klima und Naturschutz sind in Gesprächen und Interaktionen im Rahmen von One Health so gut wie nicht vertreten. Während zwei der wichtigsten Stakeholder – Tiergesundheit und menschliche Gesundheit – an One-Health-Diskussionen beteiligt sind (Connectability Scores von 2,76 bzw. 1,44), beteiligen sich die Stakeholder aus den Bereichen Klima und Naturschutz kaum an Gesprächen und Interaktionen im One-Health-Bereich (Connectability Scores von 0,21 bzw. 0,33). Die politischen Entscheidungsträger sind von One Health losgelöst. In den Vereinigten Staaten, einem der mächtigsten und einflussreichsten Länder der Welt, sind die politischen Entscheidungsträger weitgehend von der One-Health-Diskussion distanziert (Connectability Score von 0,11).

Um diese Erkenntnisse zu gewinnen, nutzte JPA Health den „Connectability Score" und eine Stakeholder-Analyse, um herauszufinden, wie effektiv verschiedene Stakeholder soziale Verbindungen aufbauen und Botschaften verbreiten. Ein Connectability Score von 1,0 oder höher bedeutet, dass die Botschaften wahrscheinlich eine größere Verbreitung finden werden. Werte im Bereich von 2,0 oder höher sind jedoch vorzuziehen, um die Reichweite der Botschaft zu erhöhen und allgemeines Bewusstsein zu schaffen.