Kryptoprojekt Worldcoin verzeichnet vier Millionen Downloads

ERLANGEN (dpa-AFX) - Das Kryptoprojekt Worldcoin von OpenAI-Chef Sam Altman wird trotz Warnungen aus der Politik von immer mehr Menschen weltweit genutzt. Die Smartphone-App des Projektes habe die Schwelle von 4 Millionen Downloads in den App-Stores von Apple und Google überschritten, teilte am Mittwoch das Erlanger Unternehmen Tools for Humanity (TFH) mit, das die World-App entwickelt hat und betreibt. Die TFH GmbH, die neben Altman auch vom deutschen Informatiker Alex Blania gegründet wurde, unterhält auch Büros in San Francisco und Berlin.

Kernidee des Projektes ist, einen Digital-Ausweis herauszugeben, um in Zeiten Künstlicher Intelligenz im Netz zweifelsfrei nachweisen zu können, dass die Inhaber tatsächlich menschliche Wesen sind - und keine Software-Roboter. Ziel von Worldcoin sei es zudem, einen neuen digitalen Token kostenlos an alle Menschen auf der Welt zu verteilen, um ihnen den Zugang und die Teilnahme an der globalen Wirtschaft zu ermöglichen.