KPS CAPITAL PARTNERS BRINGT 9,7 MRD. US-DOLLAR AUF

8,0 MRD. US-DOLLAR KPS SPECIAL SITUATIONS FUND VI UND

1,7 MRD. US-DOLLAR SPECIAL SITUATIONS FUND II

NEW YORK, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") gab heute die endgültigen Abschlüsse des KPS Special Situations Fund VI („Fund VI") und des KPS Special Situations Mid-Cap Fund II („Mid-Cap Fund II") bekannt, die am 25. Oktober 2023 gleichzeitig stattfanden. Fund VI und Mid-Cap Fund II, mit einem Gesamtkapital von 9,7 Mrd. US-Dollar, werden den bereits seit über 25 Jahren bestehenden Fokus von KPS auf kontrollierende Investitionen in hochkomplexe Unternehmensausgliederungen, Umstrukturierungen, Sanierungen und andere Sondersituationen fortsetzen.