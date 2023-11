Laramide Resources (WKN 157084 / TSX LAM) erkundet und entwickelt Uranprojekte im Westen der USA aber auch in Australien. Und von Down Under, genauer gesagt vom Westmoreland-Projekt in Queensland, meldete man jetzt hervorragende Bohrergebnisse – teilweise mit Werten, die die Skala sprengen!

Westmoreland ist eines der größten in der Entwicklung befindlichen Uranprojekte im Besitz eines Juniors überhaupt. Laramide hat hier bereits eine PEA (Wirtschaftlichkeitseinschätzung) vorgelegt, die ein wirtschaftlich robustes Tagebauprojekt mit einer Betriebsdauer von 13 Jahren darstellte. Das Unternehmen hat jetzt ein Bohrprogramm von über 4.108 Metern verteilt auf 40 Bohrlöcher abgeschlossen. Mit diesem hat Laramide die vier Ziele Amphitheatre, Long Pocket, Black Hills und Huarabagoo gestestet.

Ziel des Unternehmens von CEO Marc Henderson war es, Gebiete zu untersuchen, die anhand von radiometrischen Anomalien identifiziert wurden, um so möglicherweise eine Satellitenlagerstätte zu entdeckten, Möglichkeiten aufzuzeigen, die bekannte Vererzung zu erweitern und Gelegenheiten aufzuzeigen, die aktuell in der PEA nachgewiesenen Uranressourcen zu erhöhen.

Bislang hat Laramide Ergebnisse vom ersten der untersuchten Ziele, Amphitheatre erhalten. Man geht davon aus, dass die Analyseergebnisse aus den weiteren Zielgebieten in den kommenden Monaten in der Reihenfolge eingehen, in denen die Gebiete erbohrt wurden. Ein unerwarteter Bonus war dabei, so CEO Henderson, die Entdeckung von Vererzung mit Werten, die die Skala sprengen und der Sichtung von an der Oberfläche austretendem Uran in einem vielversprechenden, neuen Bohrzielgebiet. Hier will Laramide 2024 weitere Erkundung vornehmen.

Zahlreiche Zonen oberflächennaher Uranmineralisierung



Die Ergebnisse aus den Bohrlöchern AM23DD003 bis AM23DD007, die im August fertiggestellt wurden, zeigen laut dem Unternehmen zahlreiche Zonen mit oberflächennaher Mineralisierung auf, darunter 2,8 Meter mit 392 ppm (parts per million) U3O8 ab 43 Metern Tiefe und 2,55 Meter mit 439 ppm U3O8 ab 8,45 Metern Tiefe, davon 0,6 Meter mit 920 ppm U3O8!

Interessanterweise zeigten diese beiden Bohrlöcher Mineralisierung mehr als 200 Meter südlich zuletzt gemeldeter Vererzung, die nach Osten und Süden offenbleibt. Damit stellt Amphitheatre, 16 Kilometer nordöstlich der 5,19 Mio. Pfund U3O8 von Westmoreland gelegen, weiterhin eine potenzielle Satellitenlagerstätte dar.

Zuletzt hatten Arbeiten im Feld eine Zone mit erhöhter Radioaktivität entdeckt, die über 12.000 cps (counts per minute) aufweist. Diese Zone liegt 400 Meter nordwestlich von Amphitheatre, wobei an der Oberfläche auftretende Uranvererzung zu beobachten ist. Wie Laramide erklärt, wächst damit das Größenpotenzial des Amphitheatre-Ziels weiter. 2024 will das Unternehmen auch dort zusätzliche Arbeiten durchführen.

Neuentdeckung: Radioaktivität auf U-Valley sprengt die Skala

Jüngst durchgeführte, erste Explorationsarbeiten im Zielgebiet U-Valley haben laut Laramide ausgedehnte Zonen von Radioaktivität im Westmoreland Conglomerate aufgespürt – darunter vereinzelte Stellen mit teilweise über 65.535 cps (!). Bei U-Valley, 2 Kilometer südlich des Zielgebiets Long Pocket gelegen, handelt es sich um eine 1,5 Quadratkilometer große, radiometrische Anomalie. Das Unternehmen führt dort bereits geologische Kartierungen sowie Untersuchungen mit einem Szintillometer durch, um diese Zonen genauer zu untersuchen, bevor man 2024 erste Testbohrungen vornehmen will.

Fazit: Schon die Ergebnisse vom ersten Zielgebiet Amphitheatre deuten darauf hin, dass Laramide seine Ziele – Identifizierung einer Satellitenlagerstätte, Ausweitung der bekannten Vererzung, Erhöhung der Uranressource – mit dem jetzt abgeschlossenen Bohrprogramm erreichen können sollte. Wir sind schon gespannt auf die Resultate aus den anderen Zielzonen. Die Entdeckug zusätzlicher Uranmineralisierung an der Oberfläche mit teilweise extrem hohen Werten deutet ebenfalls Potenzial an.

