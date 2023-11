BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Europäische Autobauer stünden vor einem saisonalen Konjunkturrückgang, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Deutsche Anbieter hätten damit begonnen, die kurzfristigen Margenziele herabzusetzen und in den USA verlangsame sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Dies trübe die mittelfristigen Branchenaussichten./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 05:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 06:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 56,01EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Daniel Roeska

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m