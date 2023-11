Kursverluste gab es für die Aktien des Pharma-Einzelhändlers CVS . Das Unternehmen bereitete die Anleger darauf vor, dass der bereinigte Gewinn im Jahr 2024 am unteren Ende der Firmenprognose liegen wird. Von einem Abschlag der CVS-Aktien in Höhe von 2,5 Prozent wurden auch die Titel des Konkurrenten Walgreens Boots Alliance belastet. Mit 3,6 Prozent Minus waren dessen Anteile das abgeschlagene Schlusslicht im Dow./tih/he

Die Aktien von Kraft Heinz zogen derweil nach den Zahlen um 4,7 Prozent an. Gut an kam hier, dass der Lebensmittelhersteller das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr auf ein Niveau über der durchschnittlichen Markterwartung anhob. Zudem übertraf der Gewinn im vergangenen Quartal die Erwartungen.

Neben der Geldpolitik standen am Mittwoch erneut Unternehmenszahlen im Fokus. Der Chipkonzern AMD legte seinen Zwischenbericht für das vergangene Quartal vor und gab dabei einen enttäuschenden Umsatzausblick auf das laufende Jahr ab. Die hohen Erwartungen des Unternehmens an einen neu entwickelten Chip für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Produkte konnten dies aber kompensieren. Der Kurs zog um fast fünf Prozent an.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben sich am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank verhalten optimistisch positioniert. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter das Zinsniveau das zweite Mal in Folge unverändert belassen werden - erstmals seit fast zwei Jahren, wie Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management anmerkte.

