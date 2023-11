Tschechien hält an Grenzkontrollen zur Slowakei fest

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien hält an den stichprobenartigen Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei fest. Das Kabinett in Prag verlängerte die Maßnahme am Mittwoch um knapp drei Wochen bis zum 22. November. "Solange es keinen wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen gibt, müssen wir die Probleme der illegalen Migration an den Schengen-Binnengrenzen lösen", schrieb Innenminister Vit Rakusan bei X, vormals Twitter. Tschechien und die Slowakei bildeten bis zur Teilung 1993 einen gemeinsamen Staat, die Tschechoslowakei. Entsprechend eng sind die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn./hei/DP/men

