SANRIO gibt Feier zu Hello Kittys 50. Jubiläum bekannt

NEW YORK, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- Sanrio, die globale Lifestyle-Marke, die für ihre beliebten Charaktere bekannt ist, startet eine monumentale Feier für das bevorstehende 50-jährige Jubiläum der legendären Hello Kitty. In Erwartung dieses wichtigen Meilensteins am 1. November 2024 wird das kommende Jahr voller Möglichkeiten zum Feiern sein, sowohl in der digitalen als auch in der physischen Welt und es wird außerdem viele Überraschungen bereithalten.

Seit fast fünf Jahrzehnten inspiriert Hello Kitty Generationen, und ihre Botschaft von Freundschaft, Freundlichkeit und Inklusivität ist kulturübergreifend und findet weiterhin bei Fans jeden Alters Resonanz.

Hello Kitty möchte Freundschaft unter allen Menschen auf der Welt fördern – auch im digitalen Raum. In Erwartung ihres 50-jährigen Bestehens wird Hello Kitty mehrere digitale Werbeaktionen veröffentlichen, sowohl für bestehende Fans als auch für neue Generationen, die Hello Kitty online entdecken können.

Der weltweit bekannte DJ und große Hello-Kitty-Fan Steve Aoki, kommentiert: „Seit ich ein Kind war, habe ich alles von Hello Kitty geliebt. Ihr Einfluss auf Kultur, Mode, Kunst und Design ist unverkennbar. Ihre digitale Evolution zu beobachten, war fantastisch und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie als Nächstes tun wird! Ich bin sicher, dass sie weiterhin Millionen Menschen auf der ganzen Welt glücklich machen wird. Und ich bin stolz auf die offizielle Zusammenarbeit von Steve Aoki x Hello Kitty, die wir mit allen Fans teilen konnten: ‚Hello Aoki'. Herzlichen Glückwunsch zum 50., Hello Kitty!"

SANRIO wird neue digitale Tools einführen, darunter eine AR-App (Augmented Reality), kurze Animationen auf TikTok, monatliche Werbeaktionen im "My Hello Kitty" Cafe auf Roblox und eine Präsenz in der digitalen Welt von Zepeto. Das können Fans erwarten:

AR-App: Fans werden bald Zugang zu einer AR-App haben, die es ihnen ermöglicht, mit Hello Kitty zu interagieren, während sie neben fünf legendären globalen Wahrzeichen tanzt: bei SHIBUYA109 in Tokio, dem Big Ben in London, dem Eiffelturm in Paris, TAIPEI 101 in Taiwan und dem Empire State Building in New York. Diese Wahrzeichen werden mit feierlichen Animationen zum Leben erweckt, die eine fröhliche Atmosphäre schaffen. Die AR-App wird auch als TikTok-Effekt fungieren und es Fans ermöglichen, ihre eigenen Hello-Kitty-Videos zu erstellen und zu teilen, um die Jubiläumsfeierlichkeiten noch besser zu machen.