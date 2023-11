Der neue Bericht "One World, One Health" zeigt, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Stakeholdern im Bereich der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt dringend erforderlich ist

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Washington (ots/PRNewswire) - JPA Health stellt Connectability Score zur Messungder Beziehungen zwischen wichtigen Zielgruppen vorEin neuer Bericht von JPA Health mit dem Titel " One World, One Health:Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012656-1&h=913797475&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012656-1%26h%3D1102388119%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjpa.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2023%252F10%252Fone-world-one-health-nov-2023.pdf%26a%3DOne%2BWorld%252C%2BOne%2BHealth%253A%2BExploring%2Bthe%2BConnectability%2Bbetween%2BHuman%252C%2BAnimal%2Band%2BEnvironmental%2BHealth&a=One+World%2C+One+Health%3A+Exploring+the+Connectability+between+Human%2C+Animal+and+Environmental+Health) " offenbart einen besorgniserregenden Mangel anKommunikation und Zusammenarbeit zwischen einflussreichen globalen Stakeholdernim Bereich der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt.Das One-Health-Konzept, das von der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012656-1&h=2830285698&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012656-1%26h%3D2835738026%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.who.int%252Fhealth-topics%252Fone-health%26a%3DWorld%2BHealth%2BOrganization&a=Weltgesundheitsorganisationund den Centers for Disease Control and Prevention (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012656-1&h=1215305579&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012656-1%26h%3D106550713%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fonehealth%252Findex.html%26a%3DCenters%2Bfor%2BDisease%2BControl%2Band%2BPrevention&a=Centers+for+Disease+Control+and+Prevention) unterstützt wird, erkennt dieNotwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern im Bereichder Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt an.1,2 Die Grundsätze von One Healthspiegeln sich auch in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der VereintenNationen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012656-1&h=900236087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012656-1%26h%3D3858697690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsdgs.un.org%252Fgoals%26a%3DUnited%2BNations%2527%2BSustainable%2BDevelopment%2BGoals&a=Zielen+f%C3%BCr+nachhaltige+Entwicklung+der+Vereinten+Nationen) wider, darunter "Kein Hunger" (Ziel 2), "Gute Gesundheit undWohlbefinden" (Ziel 3), Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen" (Ziel 6),"Leben unter Wasser" (Ziel 14) und "Leben an Land" (Ziel 15).3"Wir hoffen, dass diese Analyse als Katalysator für Veränderungen dient,