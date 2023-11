"Auch im diesjährigen Vorweihnachtsgeschäft mit traditionell hohen Paketmengen wird der neue Mittelformatsorter eine wichtige Ergänzung unseres Paketnetzes sein", sagte Geschäftsbereichsleiter Manfred Eisenträger. Er hoffe, dass die anstehende Novelle des Postgesetzes es der Post erlaube, "den flächendeckenden postalischen Universaldienst weiterhin zu erbringen und gleichzeitig in unsere Brief- und Paketlogistik zu investieren".

NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Die Deutsche Post DHL hat ihre Kapazitäten in Schleswig-Holsteins Paketzentrale in Neumünster deutlich erweitert. Statt bislang 32 000 Paketen sortiert das Paketzentrum nun bis zu etwa 46 000 Sendungen pro Stunde, wie das Unternehmen mitteilte. Am Mittwoch wurde dafür eine neue Sortiertechnik für kleine und mittelgroße Pakete in Betrieb genommen. Zu den Investitionskosten machte das Unternehmen keine Angaben. Durch die neue Verteileranlage entstünden etwa 35 zusätzliche neue Arbeitsplätze.

DHL nimmt neues Paketzentrum in Neumünster in Betrieb

