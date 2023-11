Skander Kaafar übernimmt Vertriebsleitung für Remeha und Brötje / Erfahrener Vertriebs-Experte verstärkt die BDR Thermea Gruppe in Deutschland (FOTO)

Emsdetten (ots) - Die BDR Thermea Gruppe in Deutschland hat mit Skander Kaafar

einen ausgewiesenen Vertriebsexperten ins Team geholt. Er verantwortet ab 1.

November 2023 die Bereichsleitung Vertrieb Deutschland für die Marken Remeha und

Brötje.



Der mehrsprachige Vertriebsmanager kann auf eine 20-jährige Laufbahn blicken und

bringt einen vielfältigen Erfahrungsschatz aus heterogenen, technologisch

anspruchsvollen Branchen und Marktumfeldern mit. Er besitzt Kenntnisse im

dreistufigen Vertrieb sowie in komplexen Marktentscheidungsprozessen. In seiner

Verantwortung für die Marken Remeha und Brötje berichtet er direkt an Christian

Sieg, Geschäftsführer der BDR Thermea Gruppe in Deutschland.