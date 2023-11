MAXIMANCE 2030 Ltd unterstützt BlueGrace Energy Bolivia auf dem Weg zu einem sicheren Modell für die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

London, UK / Accesswire / 1. November 2023 / Im Vorfeld des Weltklimagipfels COP28, der vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), stattfinden wird, meldete der President und CEO von BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), Julio Jose Montenegro, die Aufnahme von BlueGrace Energy Bolivia in die International Capital Market Association (ICMA) und die Ausstellung einer Garantieerklärung von Maximance 2030 Ltd., einer Investmentgesellschaft mit Sitz in London, die sich auf die Kreislaufwirtschaft und Biotechnologien für die Energiewende spezialisiert hat.

Die Unterstützung durch MAXIMANCE ist eine weitere Bestätigung für das Potenzial von BlueGrace Energy Bolivia, bedeutende Investitionsprojekte zu übernehmen, die mit seinen Zielen der Vertikalisierung und der globalen Marktexpansion übereinstimmen, sowie für die internationale Präsenz des Unternehmens, wodurch seine Glaubwürdigkeit und Kapazität untermauert wird.

Die ICMA, eine gemeinnützige Körperschaft mit Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in London, Paris, Brüssel und Hongkong, vereint über 600 Mitglieder in 66 Ländern weltweit, die den internationalen Fremdkapitalmarkt aktiv mitgestalten. Die ICMA und ihre Mitglieder haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Regeln und Empfehlungen gespielt, die zum Wachstum der globalen Kapital- und Wertpapiermärkte beigetragen haben.

Die ICMA erreicht ihre Ziele, indem sie Mitglieder aus verschiedenen Schuldtitelmärkten in Gremien zusammenbringt, die sich auf Marktpraktiken und regulatorische Fragen konzentrieren. Zu den Hauptinteressenbereichen gehören Primär- und Sekundärmärkte, Repo-Geschäfte und Sicherheiten, mit einem breiteren Schwerpunkt auf nachhaltigen Finanzen und FinTech.

BlueGrace Energy Bolivia freut sich über die Mitgliedschaft in der ICMA, die das Unternehmen in seinem Bestreben unterstützt, ein führender Akteur in seinem Sektor zu werden.

BlueGrace Energy Bolivia steht an der Spitze eines außergewöhnlichen Projekts zur Erhaltung von 20,5 Millionen Hektar Amazonas-Regenwald in Bolivien, das mit den Anforderungen der Vereinten Nationen an Umweltschutz und nachhaltige Energie in Einklang steht. Dieses Projekt, das größte seiner Art, ist Ausdruck eines starken Engagements für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und die Förderung sauberer Energielösungen im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) durch die Tokenisierung von SDG-Anleihen und Natural Forest Capital Assets.