Die Partnerschaft von TCL mit führenden europäischen Sport-Teams bekräftigt das Versprechen, erstklassige Sportübertragungen anzubieten

Als offizieller Sponsor mehrerer europäischer Nationalmannschaften stellt TCL sicher, dass Sportfans mit den neuesten QD-Mini LED Großbild-TVs jeden actiongeladenen Moment erleben können

PARIS, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und eine der beiden größten TV-Marken der Welt, hat dafür gesorgt, dass Haushalte in ganz Europa im Oktober Zugang zu qualitativ erstklassigen TV-Übertragungen haben, wobei dies ein besonders ereignisreicher Monat für den europäischen Sport war. Mit spannungsgeladenen Fußball-Qualifikationsrunden für große Spiele und dem größten globalen Rugby-Ereignis des Jahres waren die Sportfans im vergangenen Monat verständlicherweise in heller Aufregung. Da dem Anschauen der großen Spiele so viel Zeit gewidmet wird, versteht TCL, wie wichtig es ist, Fernsehgeräte zu entwickeln, die das Zuschauererlebnis optimieren. Durch das Angebot unvergleichlicher Technologie und die Unterstützung von Spitzenteams durch sein umfangreiches IP-Portfolio bringt TCL Millionen von Kunden den Sportsgeist näher.