VSBLTY SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON SHELF NINE AB UND KÜNDIGT DIE VORGGESCHLAGENE KONSOLIDIERUNG AN

PHILADELPHIA, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (das „Unternehmen" oder „VSBLTY") (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS), ein führender Anbieter von KI-Software für Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologie, freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten Übernahme (die „Transaktion") von Shelf Nine LLC („Shelf Nine") bekanntzugeben. Shelf Nine ist ein führendes Unternehmen im Bereich Mediennetzwerke für den Einzelhandel und bietet Marken und Einzelhändlern speziell gezielte digitale Medienwerbung und andere Kundenkommunikationsinhalte, die am Verkaufsort bereitgestellt werden. Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seine Stammaktien am Kapital der Gesellschaft (die „Aktien") auf der Grundlage von zehn (10) bestehenden Aktien pro einer (1) neuen Aktie (die „Konsolidierung") konsolidieren wird, mit Wirkung vom 3. November 2023.

Das Mediennetzwerk für den Einzelhandel von Shelf Nine verfügt über mehr als 4.500 Bildschirme, die digitale In-Store-Werbung in den Vereinigten Staaten produzieren

„Wir freuen uns sehr, unsere Übernahme von Shelf Nine abzuschließen", erklärte Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Nachdem es um unsere neue Technologie erweitert wurde, wird das 4.500 Bildschirme umfassende Netzwerk von Shelf Nine es uns ermöglichen, anonyme, auf Computervision gestützte Analysen bereitzustellen, die eine genauere Menge demografischer Daten der Kunden und eine genauere Anzahl von Medieneindrücken bieten. Dies wird für das Modell ‚Store as a Medium' immer wertvoller werden, da es weiter wächst und Teil von Mainstream-Käufen von Markenmedien wird.

Unser jüngster Erfolg und unsere Partnerschaften in den USA, in Mexiko und im Nahen Osten haben unser Unternehmen in den Blick mehrerer institutioneller Investoren gerückt, die sehr an diesem Bereich interessiert sind. Basierend auf kürzlich abgehaltenen Investmentgesprächen für sowohl Eigenkapital- als auch nicht verwässernde Finanzierungsoptionen wurde deutlich, dass unsere derzeitige Unternehmensstruktur bestimmte Anlagekriterien für einige dieser Institutionen nicht erfüllt hat. Im Hinblick auf die Zukunft stellte der Vorstand fest, dass eine Konsolidierung unserer aktuellen Stammaktien dem Unternehmen zusätzliche Optionen zur weiteren Finanzierung seines Wachstums bieten könnte." Hutton fuhr fort: „Wir haben in den letzten 3 Quartalen eine Fülle von Möglichkeiten geschaffen und sind einzigartig positioniert, um diese Gelegenheiten zu monetarisieren, unseren Geschäftsplan zu erfüllen und unseren Aktionären einen Mehrwert während des gesamten Jahres 2024 hindurch zu schaffen. Wir planen eine glänzende Zukunft für unser Unternehmen und unsere Stakeholder."