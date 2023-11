Nachdem im Bereich zwischen 23,21 und grob 68,45 US-Dollar in 2021/2022 eine inverse SKS-Formation etabliert wurde, konnte diese durch einen Sprung über die Nackenlinie Mitte November letzten Jahres aktiviert werden, dies brachte zu Beginn dieses Jahres Hochs von 106,38 US-Dollar hervor. Nach einer Konsolidierung zurück in den Bereich des EMA 200 erfolgte in der abgelaufenen Woche ein Ausbruchsversuch über diese Hochs, der allerdings im ersten Anlauf zu scheitern droht. Nichtsdestotrotz ist trotz der relativen Marktschwäche gewisser Kaufdruck zu verzeichnen, womit ein Ausbruchsszenario noch zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen könnte.

Taktgeber EMA 50